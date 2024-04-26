«Взаимные упреки»: в США раскрыли детали переговоров Блинкена и Ван И AP: переговоры Блинкена и Ван И начались с взаимных упреков

Беседа государственного секретаря США Энтони Блинкена с главой Министерства иностранных дел Китая Ван И, которая прошла в Пекине, началась с взаимных упреков, а также предупреждений об опасных просчетах и недопонимании, пишет Associated Press. По его информации, разногласия между странами выросли и стали более серьезными, что вызывает обеспокоенность по поводу потенциального конфликта двух крупнейших экономик мира.

Блинкен и Ван И отметили необходимость поддержания открытых линий связи между Китаем и США, но в то же время указали на глубокие разногласия, которые угрожают глобальной безопасности. В целом, как отметил китайский дипломат, китайско-американские отношения начинают стабилизироваться.

В целом китайско-американские отношения начинают стабилизироваться. Но в то же время негативные факторы в отношениях по-прежнему возрастают и накапливаются, и отношения сталкиваются со всевозможными сбоями, — заявил Ван И.

Ранее научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин заявил, что Пекин всегда настаивал на ведении с Россией обычной торговли, а не оказании ей помощи в спецоперации. Он считает, что именно эту точку зрения китайский лидер Си Цзиньпин и донесет до Блинкена во время встречи. Эксперт подчеркнул, что в США действительно угрожали определенными мерами против компаний КНР, однако, по его мнению, дальше заявлений ситуация вряд ли куда-то сдвинется.