Выходцы из бывшего оплота ИГ создали ЛГБТ-организацию

Группа сирийцев с нетрадиционной ориентацией создала общественную организацию «Движение стражей равенства» (GEM). Её целью станет защита прав ЛГБТ-сообщества в Сирии. На сайте «стражей» отмечается, что положение меньшинств в САР оставляло желать лучшего и до сирийского конфликта, начавшегося в 2011 году. А после того как страну наводнили радикальные исламистские группировки, считающие нетрадиционную ориентацию смертным грехом, жизнь геев и лесбиянок там стала еще кошмарнее.

«Стражи равенства» обещают не только оказывать людям психологическую помощь, но и принимать активные меры по защите представителей ЛГБТ в Сирии. Например, фиксировать нарушения их прав и помогать в составлении сопровождающей документации для суда. При этом организация собирается работать не только в относительно безопасных проправительственных регионах, но и на территориях, где власть принадлежит различным военизированным формированиям. Подробности, как именно GEM будет функционировать в сирийских районах, подконтрольных террористическим (и гомофобным) организациям вроде «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ), пока не сообщается.

Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

К слову, с ХТШ одного из основателей GEM связывают личные счёты. Он проживал на северо-западе Сирии, где кто-то проболтался боевикам о его ориентации.

Кто-то сдал меня ХТШ, и меня арестовали. Я подвергался самым жестоким формам пыток и унижений в течение восьми месяцев. Когда меня освободили по всеобщей амнистии, я переехал в район, находящийся под контролем Сирийской национальной армии (вооружённая повстанческая группировка в провинции Идлиб, выступающая против Дамаска. — NEWS.ru), опасаясь повторного ареста. Но из-за моей сексуальной ориентации и нетерпимости общества я до сих пор не могу найти работу. Я вынужден жить в полной секретности из страха столкнуться с физической или психологической расправой, — рассказал основатель организации, известный под псевдонимом Хазем.

Один из представителей ЛГБТ, уже получивший грант от GEM, тоже настрадался от ХТШ. Его дважды арестовывали, запрещали контактировать с близкими и нанимать адвоката. На четвёртый день второго ареста, после жестоких избиений, пострадавшего сирийца отправили в больницу, а потом отпустили. Но боевики ХТШ приходили к нему с обысками ещё на протяжении месяца. Сириец не выдержал давления и связался с GEM. Те предоставили ему $7 тысяч, которые он собирается потратить на переезд в Европу. Сейчас сирийский гомосексуалист находится в Турции и сожалеет, что ЛГБТ-сообщество Сирии не может жить хотя бы так, как это делают турецкие сексуальные меньшинства у себя в стране.

Скорая помощь, Сирия Ammar/Xinhua/Global Look Press

После бегства из Сирии я чувствовал себя в Турции гораздо более безопасно как представитель ЛГБТ. Например, в Турции в приложениях знакомств для геев зарегистрировано много людей, а в Сирии нет. Это связано с тем, что эти приложения используются в Сирии радикальными исламистами для поимки представителей ЛГБТ. Боевики пытаются шантажировать вас за то, что вы гей. Так случилось и со мной. Они угрожали слить в Сеть одну из моих фотографий, если я им не заплачу, — сказал он.

В регионах, подконтрольных правительству Сирии, ситуация с правами геев и лесбиянок обстоит практически так же. Но, несмотря на плачевный опыт многих земляков-содомитов, они стараются жить своей жизнью. Например, в Дамаске представители ЛГБТ, хоть и не без страха, объединяются в различные сообщества, создают группы в социальных сетях и устраивают совместные встречи. Наиболее смелые из геев могут даже переодеть своего партнёра в женщину, чтобы так вместе с ним появляться на публике. Правда, далеко не всегда подобные романтические встречи заканчиваются благополучно. Если местные заподозрят неладное, они могут рассказать об увиденном полиции. В случае если сексуальная связь будет доказана, любовной паре прямая дорога в тюрьму минимум на полгода.

Что интересно, каминг-ауты сексменьшинств случаются не только в Дамаске. Не так давно огромный резонанс вызвала свадьба молодой пары в Латакии. Жители города узнали, что в недавнем прошлом невеста была мужчиной (в Сирии операции по смене пола разрешены на законодательном уровне, в отличие от нетрадиционных браков). Свадьба была сорвана «компетентными органами», которые арестовали виновников торжества. В сирийских медиа ситуацию восприняли неоднозначно: большинство заклеймили несостоявшихся молодожёнов как «врагов Аллаха», однако нашлись и те, кто встал на их защиту.

В 2018 году сирийцы бурно обсуждали в соцсетях, что на страницах одного из школьных учебников появилось слово gay. Вообще-то оно употреблялось в исконном значении «счастливый». Поводом для народного гнева послужил невинный стишок про птичку на английском языке для детей 10 лет.

Зимородок сидит на старом каучуковом дереве О, весёлый король леса! Смейся, кукабарра Смейся, кукабарра Пусть жизнь твоя будет счастливой (gay в оригинале. — NEWS.ru)

Новость о раздутом скандале транслировалась десятками телеканалов, а ведущие аналитики называли Министерство просвещения Сирии «министерством непросвещения».

Скорая помощь, Сирия Ammar/Xinhua/Global Look Press

Хотя сирийские представители ЛГБТ по меркам Запада подвергаются преследованиям, но по сравнению с тем, что творилось в Сирии нескольким годами ранее, когда часть страны находилась под контролем ИГ («Исламского государства»)*, жизнь меньшинств сейчас можно назвать вполне сносной. Под игиловцами геев без суда и следствия сбрасывали с высотных зданий, привязав к стулу, а на земле добивали камнями. Некоторые семьи, знавшие о нетрадиционной ориентации своих родных, опасались, что гнев боевиков падёт на них самих, и сдавали своих детей, братьев и сестёр на казнь.

* «Исламское государство», «Хайят Тахрир аш-Шам» — организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена.