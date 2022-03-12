Вучич заявил о сокращении числа авиарейсов в Россию из-за давления Запада

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его страна сократит число авиарейсов в Россию из-за внешнего давления Запада. Решение будет принято через несколько дней, заявил глава государства в эфире TV Pink.

Единственной авиакомпанией из Европы, которая продолжает совершать полёты в Россию, является национальный перевозчик Air Serbia.

Нам говорят — вы зарабатываете на украинской крови и так далее. А мы имеем два вместо одного самолёта, — сказал Вучич.

Он напомнил, что число рейсов в Россию из Турции в 30 раз больше, чем из Сербии, однако к ним претензий не предъявляют.

А почему не поступают также со странами Персидского залива, но просят их о нефти, а у тех в 15 раз больше рейсов, чем у нас. Нет проблем, вернём на старый уровень, будет один рейс в сутки. Чтобы никто не сказал, что мы зарабатываем, в этом проблема, в 30 тысячах евро? — эмоционально высказался президент Сербии.

Вучич уточнил, что решение о сокращение рейсов, скорее всего, будет принято к дате, когда у людей не будет на руках купленных авиабилетов.

Ранее президент страны Александр Вучич в ходе предвыборного митинга в Младеноваце заявил, что Сербии не нужно вступать в НАТО. По его словам, сербы сами хотят защищать своё небо и землю от врагов.