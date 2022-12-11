Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашения по Косово

Фото: Tomas Tkacik/Global Look Press

Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово. Глава государства обратился к сербам и албанцам в Косово и Метохии сделать все возможное для сохранения мира. Вучич добавил, что сегодня, вероятно, самый тяжелый вечер в его истории, передает РИА Новости.

Сегодня на заседании мы обсудили, что нам предстоит сделать. Для нас важно призвать к сохранению мира и успокоению ситуации как албанцев, так и сербов. У нас есть один вопрос для наших американских партнеров. Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? — сказал Вучич.

Вучич созвал совбез Сербии вечером в воскресенье из-за заявления премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти, который призвал контингент НАТО KFOR убрать с дорог на севере края баррикады косовских сербов. Политик пригрозил в случае отказа НАТО провести операцию силами косовских силовиков.

Спецназ полиции самопровозглашенной республики Косово ранее силой взял объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. Местные журналисты сообщили, что вооруженные повстанцы с бронетехникой выгнали из здания охранника, сорвали флаги Сербии и временно там разместились.