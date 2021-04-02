ВСУ провели учения на границе с Крымом

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Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ) при поддержке артиллерии и авиации провели учения по обустройству минно-взрывных заграждений на границе с Крымом.

Военнослужащие инженерно-сапёрных подразделений, которые несут боевую службу на границе с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым вдоль побережья Чёрного и Азовского морей, при поддержке артиллерии и армейской авиации выполнили практические тренировки по обустройству минно-взрывных заграждений, — цитирует РИА Новости сообщение командования Объединённых сил ВСУ.

По словам командующего Объединёнными силами ВСУ Сергея Наева, военнослужащие каждую неделю отрабатывают на побережье действия в случае высадки морского десанта вероятного противника, добиваясь «полного его уничтожения». В этот раз миномётные расчёты совершили марш, развёртывание и подготовку к стрельбе для поддержки сапёров, а вертолётчики отработали уничтожение целей условного противника на малых высотах.

Как писал NEWS.ru, в это же время Черноморский флот России проводит плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крыма и Краснодарского края. Как сообщили в отделе информационного обеспечения флота в Севастополе, в рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей проведут совместные манёвры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, авиация и ПВО отработают наступление и оборону квадрата.