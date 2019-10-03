https://static.news.ru/photo/44c009e0-e644-11e9-a037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

С сентября 2020 года русскоязычные школы Украины перейдут на государственный язык обучения. Об этом заявила министр образования и науки республики Анна Новосад.

При этом, по словам министра, «школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза» перейдут на украинский язык с сентября 2023 года, передаёт ТАСС .

Как ранее писал News.ru, в Сети раскритиковали Анну Новосад за ошибки в тексте. Смех вызвал вызвал пост чиновницы в Facebook на украинском языке, где она благодарит президента Украины и правительство за оказанное доверие. Новоиспечённая глава Минобра не смогла правильно расставить знаки препинания и перепутала склонения у некоторых существительных.

Закон о языке вступил в силу 15 мая этого года. Документ предусматривает, что граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы».