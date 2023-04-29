ВС России нанесли удар по командованию группировки ВСУ «Херсон» Минобороны: ВС РФ нанесли удар по командному составу группировки войск ВСУ «Херсон»

Фото: МО РФ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», сообщило Минобороны РФ. Цель удара была достигнута, подчеркивается в Telegram-канале ведомства.

Вечером 28 апреля Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон», — сообщили в МО РФ.

Общие потери противника на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки составили порядка 825 военнослужащих ВСУ, уничтожены семь гаубиц Д-20 и Д-30, три танка, три БМП, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства.

ВС России также были поражены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны в районах Шахтерского и Успеновки в ДНР.

Также в ЛНР был сбит украинский вертолет Ми-8. Кроме того, за сутки средствами ПВО были перехвачены четыре снаряда РСЗО HIMARS и 14 беспилотников.

Кроме того, МО РФ сообщило о продолжающихся боях в районе Артемовска. Штурмовики продолжают ликвидировать военных ВСУ на западных окраинах города.