Врачи нашли рак лёгких четвёртой стадии у некурящей беременной австралийки

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36-летняя Саманта Бладуэлл из австралийского Брисбена испытывала проблемы с дыханием во время беременности, но считала их побочными эффектами своего состояния. Когда девушка всё же решила проконсультироваться с медиками, она узнала о серьёзном диагнозе — раке лёгких четвёртой стадии.

Бладуэлл ни разу в жизни не курила и не могла представить, что столкнётся с онкологическим заболеванием такого рода, пишет Daily Mirror. Биопсия и компьютерная томография показали, что опухоль дала метастазы, которые распространились на оба лёгких, спину и мозг.

Сразу после родов девушка начала лечение от рака, однако препараты и процедуры пока не дали положительного эффекта. Бладуэлл собирается пройти курс химиотерапии, если другие средства не помогут.

Люди считают, что если у тебя рак лёгких, значит ты куришь, и это твоя вина. Я никогда в жизни не курила. Правда заключается в том, что рак лёгких может быть у любого человека, — заявила австралийка.

Согласно данным Lung Foundtion Australia, среди жительниц страны растёт заболеваемость раком лёгких. При этом каждая третья гражданка Австралии с таким диагнозом не курит.

Ранее заведующий хирургическим торакальным отделением НМИЦ онкологии имени Петрова, член-корреспондент РАН Евгений Левченко рассказал, что первые симптомы рака лёгких зачастую не связаны с дыхательной системой, а заболевание трудно поддаётся диагностике. Как передавал NEWS.ru, медик указал следующие признаки онкологического заболевания: повышенные отёчность и температура, которая не сбивается препаратами, слабость и усталость, кожный зуд, головокружения, нарушения координации и потеря чувствительности.