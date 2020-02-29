https://static.news.ru/photo/ee154d94-5ace-11ea-b01b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние госпитализированного в Азербайджане россиянина с коронавирусом стабильное, мужчина продолжает лечение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, созданный при кабинете министров республики.

Всего на карантине с подозрением на коронавирус находятся 224 человека, из них 12 — граждане Ирана, восемь из других стран, остальные — граждане Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, 23-летний россиянин прибыл в страну из Ирана. Первичные признаки нового типа вируса у мужчины заметили при пересечении границы. Он был помещен в специальный инфекционный блок в Астаринской районной больнице на юге Азербайджана.