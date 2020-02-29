Состояние госпитализированного в Азербайджане россиянина с коронавирусом стабильное, мужчина продолжает лечение.
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Всего на карантине с подозрением на коронавирус находятся 224 человека, из них 12 — граждане Ирана, восемь из других стран, остальные — граждане Азербайджана.
Как писал NEWS.ru, 23-летний россиянин прибыл в страну из Ирана. Первичные признаки нового типа вируса у мужчины заметили при пересечении границы. Он был помещен в специальный инфекционный блок в Астаринской районной больнице на юге Азербайджана.
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