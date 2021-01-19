Врач заявил о непонятной природе некоторых осложнений от вакцины Pfizer

https://static.news.ru/photo/942a3ab4-5aec-11eb-aee4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa

Осложнения у пациентов, сделавших прививку препаратом Pfizer и BioNTech, проявляющиеся в виде паралича лицевого нерва, случаются крайне редко, в большинстве случаев полностью проходят со временем, однако причина такой реакции остаётся неизвестной, заявил израильский врач Леонид Эйдельман.

Это очень редкое осложнение. Причину его мы не знаем, почему он развивается, непонятно. Сам по себе паралич лицевого нерва, без связи с прививкой, возникает по причинам, которые мы вообще не знаем, — приводит слова медика РИА Новости.

Он отметил, что у большинства людей такое осложнение проходит достаточно быстро, но в редких случаях следы паралича лицевого нерва могут остаться на всю жизнь.

При этом, как утверждает специалист, при лечении такого осложнения применяются подавляющие иммунитет препараты, такие как кортикостероиды или глюкокортикостероиды. Они помогают в лечении недуга, но могут повлиять на формирование антител в организме пациента после прививки.

В Израиле 20 декабря стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19 препаратом компании Pfizer, с 10 января первые привившиеся начали получать вторые дозы препарата. Первую прививку уже сделали свыше 2 млн жителей страны, оба укола сделали более 420 тысяч израильтян.

Ранее NEWS.ru писал, что в Израиле зафиксированы 13 случаев паралича лицевого нерва после введения первой дозы вакцины от коронавирусной инфекции компании Pfizer-BioNTech.

Также стало известно, что порядка 100 жителей Нидерландов, привитых вакциной от компаний Pfizer и BioNTech, пожаловались на различные побочные реакции. В двух случаях у вакцинированных была отмечена сильная аллергическая реакция. Руководитель центра Агнет Кант уточнила, что у этих пациентов наблюдались сыпь и опухоль вокруг глаз. В остальных случаях вакцинированные жаловались на боль в месте инъекции, головную боль и ощущение усталости. Специалисты полагают, что различные реакции на вакцину Pfizer будут проявляться у 20–25 человек на 10 тысяч получивших прививку.