ВОЗ: Южная Америка осталась эпицентром передачи коронавируса

https://static.news.ru/photo/6244f4d6-d283-11ea-8e80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал о распространении коронавируса в мире. По его словам, эпицентром передачи COVID-19 остаётся регион Южной Америки.

Он отметил, что ситуация на континенте остаётся сложной и требуется провести большую работу. Во многих государствах наблюдается высокий уровень передачи вируса.

Это (решить проблему. — NEWS.ru) сложно, многие люди живут в бедности, есть проблемы с доступом к необходимым медицинским услугам. Но есть и определённые подвижки, — передаёт ТАСС.

Также он призвал другие государства проявить солидарность с этим регионом и продолжать его поддержку.

Ранее NEWS.ru писал, что российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот с 15 августа. Сначала она будет применяться избирательно. Первыми вакцинируют людей из так называемых групп риска: врачей и учителей, а также более полутора тысяч добровольцев.