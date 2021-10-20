ВОЗ вернулась к процедуре одобрения «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила процесс преквалификации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения. Процедура «идёт в соответствии с графиком и вступает в завершающую стадию», сообщается в Twitter разработчиков препарата.

Также отмечается , что специалисты ВОЗ вскоре посетят Россию, чтобы провести необходимые проверки и оформить документы, которые требуются для одобрения вакцины.

Группа инспекторов ВОЗ должна вскоре посетить Россию, чтобы завершить все необходимые проверки и документы по «Спутнику V», — подчёркивается в сообщении.

Процесс сертификации «Спутника V» был остановлен ВОЗ 15 сентября. Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев указал, что в РФПИ рассчитывают на одобрение препарата ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

«Спутник V» одобрен в 70 странах, он занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений от государственных регуляторов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса только в случае признания российских препаратов со стороны зарубежных государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что отсутствие иностранных вакцин в России не отражается на темпах прививочной кампании.