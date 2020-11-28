Рекордные 747 тысяч случаев коронавируса выявили в мире за сутки

https://static.news.ru/photo/2d692c6c-31a3-11eb-a6b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

В субботу, 28 ноября, число заболевших коронавирусом в мире превысило 61,29 млн. За прошедшие 24 часа их стало больше на 747 тыс., что стало новым рекордом по приросту суточной заболеваемости. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Жертвами COVID c начала пандемии стали 1,44 млн человек, что более чем на 13 тыс. больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.

В ВОЗ поступили данные о 61 299 371 инфицированном и 1 439 784 умерших. Число заразившихся за сутки возросло на 747 082, а умерших — на 13 296.

Предыдущий рекорд заболеваемости был установлен 14 ноября (тогда прирост составил 668 953), а смертности — 17 апреля. В тот день от коронавируса погибли 12 432. При этом отмечается, что статистика ВОЗ учитывает только официально подтверждённые сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

По данным организации, более 54% поступивших сообщений за минувшие сутки приходятся на Северную и Южную Америку (405 399), на втором месте — Европейский регион (236 050), на третьем — Юго-Восточная Азия (53 082).

На первом месте по числу инфицированных сейчас Соединённые Штаты. Там подтверждённых случаев COVID-19 к этому дню — 12 763 997. Далее следуют Индия (8 351 109), Бразилия (6 204 220), Россия (2 242 633), Франция (2 157 332), Испания (1 628 208), Великобритания (1 589 305), Италия (1 538 217), Аргентина (1 399 431), Колумбия (1 280 487), Мексика (1 078 594) и Германия (1 028 089).

Как сообщал NEWS.ru, за последние сутки в Японии зафиксировано рекордное число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.