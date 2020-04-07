ВОЗ сообщила о нехватке в мире почти 6 млн медсестёр

https://static.news.ru/photo/a0c47006-789c-11ea-b7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о дефиците сестринского персонала на фоне ситуации с коронавирусом.

По данным ВОЗ, всего в мире не хватает 5,9 млн медсестёр.

Наиболее остро проблема нехватки медсестёр стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, а также в ряде стран Латинской Америки, — сообщается в докладе организации.

В документе отмечается, что необходимо увеличить количество выпускающихся медсестер в среднем на 8% в год и создать рабочие места для них, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Россия выделит Всемирной организации здравоохранения $1 млн на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства предполагается выделить в течение 2020 года.