ВОЗ сообщила о нехватке в мире почти 6 млн медсестёр

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о дефиците сестринского персонала на фоне ситуации с коронавирусом.
По данным ВОЗ, всего в мире не хватает 5,9 млн медсестёр.
Наиболее остро проблема нехватки медсестёр стоит в Африке, Юго-Восточной Азии и Регионе ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья, а также в ряде стран Латинской Америки, — сообщается в докладе организации.
В документе отмечается, что необходимо увеличить количество выпускающихся медсестер в среднем на 8% в год и создать рабочие места для них, пишет РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, Россия выделит Всемирной организации здравоохранения $1 млн на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Средства предполагается выделить в течение 2020 года.
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