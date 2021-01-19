ВОЗ рассказала о дискуссии по включению «Спутника V» в список разрешённых

https://static.news.ru/photo/9adc9460-5a4c-11eb-8033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patricio Murphy/Keystone Press Agency

Несколько дней могут занять переговоры по включению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в список разрешенных Всемирной организацией. Об этом заявила на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Эти дискуссии будут проводиться, это говорит о том, что мы находимся на достаточно хорошей стадии. Но необязательно, что эти дискуссии закончатся именно в этот день. Разрешение на внесение в список препаратов для использования в экстренных ситуациях будет дано экспертами только тогда, когда они будут удовлетворены всеми данными, — сказала представитель ВОЗ, слова которой приводит РИА Новости.

По данным организации, дискуссии начнутся 22 января.

В России зарегистрированы вакцины от коронавируса «Спутник V» (центра Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в лабораториях «Вектора»). В скором времени могут зарегистрировать третий препарат, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

В конце декабря прошлого года российская вакцина «Спутник V» получила зарубежное регистрационное удостоверение. Первым государством, официально зарегистрировавшим эту вакцину на своей территории, стала Белоруссия.

Как сообщал NEWS.ru, ранее официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что потребуются многие месяцы, чтобы вакцинации привели к выработке массового иммунитета к коронавирусу, но только прививка способна остановить распространение COVID-19.