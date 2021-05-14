ВОЗ спрогнозировала больше смертей от коронавируса на второй год пандемии

Второй год пандемии коронавирусной инфекции может принести ещё больше смертей, чем первый. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Его слова приводит РИА Новости.
COVID-19 уже стоил нам 3,3 миллиона жизней. Мы вступили во второй год пандемии, который может принести больше смертей, чем первый, — заявил глава организации.
По его словам, следует объединить меры общественного здравоохранения, чтобы спасти жизни. В ВОЗ отметили, что вакцинация является единственным 100%-ным средством борьбы с пандемией. В организации напомнили, что вакцинированные люди могут заболеть, правда, менее тяжёлой формой коронавирусной инфекции. Отмечается, что следует отменять масочный режим или снятие ограничений, ориентируясь не на количество привитых в стране, а на уровень распространения коронавирусной инфекции.
В декабре глава ВОЗ прогнозировал, что нынешняя пандемия коронавирусной инфекции не будет последней. Мировое сообщество должно действовать, исходя из этого, и готовиться к аналогичным ситуациям. Гебрейесус напомнил, что ранее коронавирус не был известен миру, но всё «перевернулось с ног на голову».