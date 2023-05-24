ВОЗ призвала весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19 Глава ВОЗ Гебрейесус призвал весь мир готовиться к смертельной пандемии, страшнее COVID-19

Фото: era Noisakran/Global Look Press

Согласно выступлению генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, на ежегодной ассамблее ВОЗ в Женеве, существует угроза возникновения новой пандемии. Он подчеркнул, что новая эпидемия может быть гораздо опаснее COVID-19.

Гебрейесус отметил, что угроза возникновения другого варианта COVID-19, способного вызвать новые вспышки заболевания и привести к смертям, остается актуальной. Кроме того, существует вероятность появления нового патогена с еще более высоким потенциалом смертельности.

11 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил об отмене режима ЧС в мире из-за оспы обезьян. По его словам, заболевание больше не является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. С начала эпидемии оспы обезьян ВОЗ поступило более 87 тысяч сообщений о случаях инфицирования данным вирусом. Известно о 140 смертельных исходах в 111 странах. В России также было зафиксировано несколько случаев инфицирования.

Ранее министр здравоохранения Тайваня заявил, что остров может стать эпицентром следующей пандемии. Медик подчеркнул, что подобное развитие событий будет иметь «ужасные последствия». Его слова приводит РИА Новости.