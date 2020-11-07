ВОЗ призвала человечество готовиться к новой пандемии

https://static.news.ru/photo/6debe002-207f-11eb-9ee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения распространило заявление, в котором советует миру готовиться к новой вероятной пандемии. Документ опубликован на сайте ВОЗ накануне 73-й сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая пройдёт с 9 по 14 ноября.

Подготовка к новой пандемии станет ключевым пунктом повестки предстоящей ассамблеи. В ВОЗ уверены, что люди в силах победить коронавирус «силой науки и солидарности».

Мы должны готовиться к следующей пандемии уже сейчас. В прошлом году мы увидели, что страны с надежной инфраструктурой готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения смогли быстро принять меры по сдерживанию распространения вируса SARS-CoV-2 и борьбе с ним, — сказано в документе.

ВОЗ отмечает, что мир объединился вокруг плана «по ускорению разработки вакцин, диагностических и терапевтических средств», а многие города и государства смогли противостоять инфекции и взять её под контроль, применяя «всеобъемлющий и основанный на фактах подход».

По состоянию на 6 ноября в мире зафиксировано свыше 49,1 млн заболевших коронавирусом. Умерли более 1,2 млн человек, вылечились — 35 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за последние сутки в мире зафиксировано 581 679 новых случаев COVID-19, что является рекордом с начала пандемии, следует из информации Всемирной организации здравоохранения.