ВОЗ объявила новую ковидную тревогу. Бояться или забыть? Нельзя исключать, что власти ряда стран пытаются таким образом увести внимание населения от более актуальных проблем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В мире появляются тревожные признаки, что на планету накатывается очередная волна COVID-19, вызванная как естественными мутациями коронавируса, так и отменой почти во всех странах противоэпидемиологических требований. Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус объявил, что расслабились люди рано и зря. NEWS.ru проверил, соответствуют ли алармистские настроения, исходящие от ВОЗ, реальной угрозе или же Гебреисусу просто надо время от времени напоминать о своей незаменимости.

Ослабление внимания властей и населения к коронавирусной угрозе в последние месяцы привело к тому, что SARS COV-2 вновь активизировался, говорится в заявлении главы ВОЗ. Такие выводы эксперты ооновской организации делают на основании статистических данных за 2022 год — они показывают, что после спада минувшей весной числа новых случаев COVID-19 кривая в июне вновь пошла вверх. Хотя на данный момент их общее количество еще не превысило порога, который ВОЗ считает основанием для объявления эпидемии, организация уже начинает постукивать в набат.

В первую волну, напомним, международные чиновники от здравоохранения несколько недель колебались, следует ли им объявлять глобальную тревогу. В результате пандемия была объявлена с запозданием, из-за чего национальные структуры здравоохранения потеряли немало критически важного времени и вступать в бой с вирусом им пришлось «с колёс».

Сейчас ВОЗ, возможно, пытается не наступить повторно на те же грабли и исповедует политику «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Значительное ослабление внимания [к пандемии], уменьшение масштабов тестирования затрудняют выявление новых вариантов коронавируса и путей его распространения и снижают эффективность мер по борьбе с ними. В целом, диагностирование, лечение и вакцинация осуществляются неудовлетворительно,—подчеркнул Гебреисус.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На самом ли деле для опасений, что надвигается очередная (уже даже сложно сказать, какая по счету, пятая или шестая) волна коронавируса, есть объективные основания? По данным ВОЗ, с начала июля число зарегистрированных случаев инфекции выросло на 30% по сравнению с месяцем ранее.

Призыв ВОЗ нашел неоднозначный отклик в разных странах, вероятно, исходя из конкретной статистики заболеваемости на местах.

К примеру, глава Северной столицы России Александр Беглов в среду призвал горожан достать из шкафов сделанные ранее запасы медицинских масок и вновь надевать их хотя бы в общественном транспорте. По наблюдениям NEWS.ru, этот призыв многие питерцы услышали: в среду и четверг в метро число людей в масках бросалось в глаза (по сравнению с их полным отсутствием весной и в июне).

В Москве на прошлой неделе число выявленных случаев коронавируса (варианта «омикрон») выросло сразу на 57%, но надо принимать во внимание, что в этом играет роль эффект низкой базы. Роспотребнадзор (РПН) всего две недели назад официально объявил об отмене противоэпидемических мер на территории РФ именно по той причине, что абсолютное число новых случаев опустилось ниже эпидемиологического порога, «с запасом». В среду РПН подтвердил, что не намерен возвращать ограничения, поскольку «омикрон» не настолько опасен, чтобы ради него мешать людям полноценно жить и работать. О том, что возвращаться к ограничениям, несмотря на двукратный рост заболеваемости, власти не намерены, объявили и в Грузии.

В то же время во Франции парламент внес в повестку своей работы на четверг вопрос о полной отмене системы так называемых ковидных паспортов после 1 августа. Примечательно, что за это решение проголосовали как левые, так и правые партии, хотя число новых случаев в стране уже превысило показатели предыдущей волны. Правда, чтобы решение было принято, его должен одобрить сенат, где в отличие от нижней палаты царят более умеренные настроения.

Фото: Vincent Isore /Global Look Press

На официальном уровне медицинские власти Евросоюза на сегодня рекомендуют делать бустерные прививки только лицам старше 60 лет.

Последовательнее всего придерживаются прежней антиковидной политики на «родине» SARS COV-2, в Китае. В понедельник всего одного выявленного случая COVID-19 в маленьком по местным меркам городе Вугань (с населением 320 тысяч) стало достаточно, чтобы власти ввели жесткий локдаун. Жителям запрещено покидать свои дома до сегодняшнего дня. Но Китай на сегодня остался единственной страной, где политика «нулевой терпимости» к коронавирусу поддерживается с максимальной решимостью.

Гебреисус указал на эту разноголосицу в мире относительно оценки опасности новой волны пандемии.

Налицо серьезные разногласия по поводу того, как относиться к COVID-19, в научном сообществе, среди политических лидеров и в обществе в целом. Это удваивает трудности с обменом информацией, поиском способов борьбы с вирусом, как медицинских, так и социальных, — пожаловался он.

Противоречивые заявления раздаются в том числе от коллег Гебреисуса на самом высоком уровне. Так, главный советник администрации США по вопросам здравоохранения Антонио Фаучи заявил, что вакцинация от коронавируса не в состоянии предотвратить распространение инфекции.

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Имеющиеся данные ясно показывают, что вакцинация не достигает своей заявленной цели из-за высокой заразности вируса. Она только предотвращает серьезное течение болезни, но никак не препятствует собственно заражению. Я сам вакцинировался и тем не менее переболел ковидом, хотя и в относительно легкой форме, —сказал он в среду в эфире FoxNews.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С последними заявлениями Тедроса Гебреисуса надо разбираться по двум направлениям: с точки зрения фактов и с точки зрения выводов из них, потому что цифры у всех одни и те же, а выводы отличаются, сказал NEWS.ru эксперт ВОЗ Владимир Менделевич.

Что касается цифр, то здесь всё более-менее очевидно: резкий прирост заболеваемости по ряду стран и в мире в целом налицо, полтора миллиона новых случаев за один вчерашний день. Поэтому предупреждение ВОЗ совершенно обоснованное. А вот как реагировать на это предупреждение —это на совести национальных властей. Например, в Турции всю эту неделю не было зарегистрировано ни одного нового случая. Здесь вопрос о честности тамошних властей, которые, похоже, не хотят признавать неприятные факты. Потому что коронавирус фиксируется у многих россиян, вернувшихся как раз оттуда с отдыха. Владимир Менделевич профессор Казанского государственного медицинского университета

Последнее по времени заявление ВОЗ разбудило и многочисленных конспирологов, которые за два с лишим года нарисовали тему COVID-19 на своих знамёнах. Сторонники теории заговора изначально доказывали, что никакого ковида не существует, а затем переключились на теорию, что его сознательно распространяют темные силы.

Между тем есть и другие объяснения новой волны коронавируса: многие полагают, что власти ряда стран пытаются таким образом отвлечь внимание населения от более актуальных проблем, таких как экономический кризис, инфляция, боевые действия, а ВОЗ им в этом помогает. Кроме того, нельзя совсем сбрасывать со счетов и вероятность, что главе ВОЗ понравилась роль «главного санитара планеты», его желание напомнить о себе также играет роль.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Своё заявление Гебреисус сделал накануне совещания министров финансов стран G20, которое планируется на будущей неделе. Наблюдательные конспирологи уверены, что выбор даты для своего сенсационного заявления глава ВОЗ подгадал, чтобы напомнить о необходимости щедрее финансировать его организацию.

Это ни для кого не секрет: Всемирной организации здравоохранения в целом и ее структурным подразделениям постоянно не хватает средств, потому что количество и объемы работы, как административной, так и научной, растут постоянно. Я не думаю, что выступление главы ВОЗ сознательно приурочено к встрече министров «Двадцатки», но в просьбах добавить денег само по себе нет ничего предосудительного. Владимир Менделевич профессор Казанского государственного медицинского университета

Гебреисус в самом деле призвал в своем выступлении увеличить финансирование не только на борьбу с COVID-19, но и с такими заболеваниями, как диарея, малярия, СПИД, пневмония, оспа, а также «нарастить инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал» систем здравоохранения.