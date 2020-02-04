https://static.news.ru/photo/b3a80ea2-4733-11ea-b5e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает какими-либо свидетельствами, подтверждающими версию о происхождении вируса 2019-nCoV из лаборатории института в Ухани. Об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

У нас нет свидетельств, которые поддержали бы эту теорию, — сообщил ТАСС Язаревич.

Ранее в газете The Washington Times была опубликована статья, в которой говорится, что вирус 2019-nCoV «мог иметь происхождение из лаборатории в Ухани, связанной с закрытой китайской программой биологического оружия». Об этом изданию сообщил бывший офицер разведки Израиля Дэни Шохам.

Как писал NEWS.ru, учёный из Уханьского института вирусологии Академии наук Китая Ши Чженли опровергла искусственное происхождение коронавируса 2019-nCoV, эпидемия которого охватила КНР и получила статус международного бедствия. Вирусолог отреагировала на сообщения индийских СМИ, которые опубликовали документ о том, что в коронавирус искусственно встроили гены ВИЧ, что сделало болезнь восприимчивой к терапии против иммунодефицита.

В конце декабря 2019 года в крупном китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии. Помимо КНР, заболевание выявлено ещё в 23 странах.