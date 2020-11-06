ВОЗ будет работать с любой новой администрацией США

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) будет взаимодействовать с любой новой администрацией США, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
И нужно подчеркнуть, что мы, конечно же, будем работать с любой администрацией США сейчас и в будущем, — отметил Райан.
Он также поздравил всех американцев с участием в выборах,
Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден.
Ранее NEWS.ru писал, что Байден вырвался вперёд в президентской гонке США в штате Джорджия (16 выборщиков). На данный момент обработано 99% бюллетеней.
Байден опережает своего главного оппонента от республиканцев Дональда Трампа на 917 голосов. Таким образом, в случае победы в Джорджии Байден наберёт нужные для избрания президентом США 270 голосов выборщиков.