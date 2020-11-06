ВОЗ будет работать с любой новой администрацией США

Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

США всё ещё не дают ответ на официальное обращение России в связи с ситуацией, в которой оказались журналисты из нашей страны. 28 октября съёмочная группа Первого канала, снимая репортаж в Филадельфии, оказалась в окружении толпы мародёров, репортёры получили травмы и лишились аппаратуры.

Журналисты из России делали сюжет о беспорядках, вызванных убийством темнокожего мужчины. В итоге наших соотечественников избили и ограбили. Безнаказанность правонарушителей вызывает беспокойство. Мы возмущены поведением представителей правоохранительных органов США по...