Востоковед объяснил, зачем Китаю нужна сильная Россия Востоковед Островский: сильная Россия может стать для Китая союзником в борьбе с США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дом правительства РФ в Москве

Китаю нужна сильная Россия в качестве союзника для борьбы с США, пояснил заместитель директора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский. В беседе с РИАМО востоковед отметил, что КНР ведет борьбу за лидерство и ищет, на кого может положиться среди дружественных и сильных стран.

На сегодняшний день Китаю нужен серьезный сильный союзник в борьбе с Америкой за лидерство. В этой ситуации Китаю необходимо опереться на какие-то серьезные страны. На сегодняшний день я вижу, что Китай пытается опереться через «Брикс», инициативу «Пояс и путь», Шанхайскую организацию сотрудничества — в этом плане, конечно, им нужна Россия, — уточнил Островский.

По словам эксперта, сейчас для Китая самым главным вопросом остается Тайвань. В этом случае Россия также может оказаться хорошим союзником для страны. Китаевед уточнил, что в ближайшее время состоится личный визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию. После этого можно будет говорить о том, чего ожидать от дальнейших отношений двух дружественный стран минимум в ближайшие пять лет.

Востоковед Кирилл Котков ранее заявил о том, что Китай рассматривает Россию только в качестве ресурса для противостояния США. По его словам, после начала специальной военной операции на Украине Москва оказалась зависима от Пекина.