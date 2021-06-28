Востоковед назвал последствия авиаударов США по иранским ополченцам

США нанесли авиаудары по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев в пограничном регионе Ирака и Сирии. В Пентагоне заявили, что это было сделано для устранения угрозы и в ответ на ряд нападений, нацеленных на интересы США в Ираке. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сотников в беседе с NEWS.ru объяснил, повлияют ли атаки на ополченцев на отношения США и Ирана.

По его мнению, подобные действия США не приведут к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Американцы известны тем, что время от времени наносят такие удары, ни с кем не советуясь и не консультируясь. Власти США много раз заявляли, что категорически против нахождения иранских ополченцев на территории Ирака.

Собственно, ничего в этом нового нет. Это не означает эскалацию конфликта, — подчеркнул Сотников.

Сотников отметил, что авиаудары по ополченцам не повлияют на американо-иранские отношения. В Белом доме заявляли о том, что сейчас в отношениях с Ираном речь идёт о том, чтобы США полностью не выходили из соглашения по ядерной сделке.

Несмотря на эти удары, конечно, Иран заявит протест, этот вопрос наверняка будет подниматься на Совете Безопасности ООН, но это не означает, что иранцы и американцы свернут переговоры о судьбе ядерной сделки, — подытожил Сотников.

Ранее стало известно, что победа на президентских выборах в Иране консерватора Ибрахима Раиси вызвала вопросы по поводу продвижения переговоров в Вене, нацеленных на восстановление ядерной сделки 2015 года — Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

В процессе диалога Тегеран настаивает на снятии абсолютно всех санкций, введённых против него в эпоху экс-президента США Дональда Трампа. В наборе этих мер есть и те, которые касаются самого Раиси: в 2019 году Белый дом решил «наказать» политика по обвинению в массовых расправах над иранской оппозицией.