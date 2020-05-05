Эксперты предрекли долгое восстановление туристической отрасли

https://static.news.ru/photo/8b0e3c82-8ebe-11ea-90c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Diogo Baptista/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мировой спрос на поездки не возобновится до 2023 года. Такого мнения придерживаются эксперты компании Tourism Economics, которая специализируется на консалтинге.

На то, чтобы люди полностью избавились от внутренних страхов, потребуется значительный запас времени, считают специалисты.

Отельеры и представители сферы развлечений уже стараются учитывать это, формируя предложения на будущее, сообщает The Associated Press. Чтобы успокоить путешественников, представители средств размещения по всему миру расширяют процедуры санитарной очистки.

Представители курортов среди защитных мер рассматривают онлайн-регистрацию гостей, возможность отказаться от обслуживания номеров, а также увеличение времени для приёма пищи, чтобы уменьшить число людей в столовых и ресторанах.

В парках развлечений размышляют над тем, как увеличить пространство между посетителями аттракционов.

Среди возможных тенденций ближайшего будущего — путешествия небольшими группами, индивидуальные туры и не заезженные туристами уголки мира.

Вместе с тем представители отрасли говорят, что необходимо восстановить хотя бы две трети турпотока. В противном случае, чтобы избежать убытков, бизнесмены будут вынуждены повышать цены.

Что касается России, то, как писал NEWS.ru, только 2% турагентств смогли воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства. При этом в 47% туристических компаний перестали выплачивать зарплаты сотрудникам.