Володин предложил закрыть въезд в Россию автору резолюции ПАСЕ по Крыму

Госдума имеет право поставить перед МИД России вопрос о запрете на въезд в страну для докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по Крыму (ПАСЕ) Сунны Эварсдоттир из Исландии. Об этом написал спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Он раскритиковал резолюцию ПАСЕ о применении украинского законодательства в Крыму, назвав её оскорбительной и необъективной. Володин считает, что Эварсдоттир в докладе представила ложную информацию. Он отметил, что Эварсдоттир не была в Крыму и не знает ситуации.

Это был недружественный шаг, и мы вправе поставить перед МИД вопрос о запрете для неё въезда в Россию, — заявил Володин.

Ранее Европейский союз на год продлил санкции «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Срок действия ограничительных мер заканчивается 23 июня 2022 года. Санкции предполагают ограничение экономических отношений с указанными регионами, вошедшими в состав РФ в 2014 году.