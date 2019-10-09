Фото: court.gov.ua

СКР возбудил шесть уголовных дел по фактам артиллерийских обстрелов в Донбассе, в результате которых пострадали пять человек.

Обстрелы производились украинскими военными с 19 по 30 сентября и 3 октября. Прицельный огонь вёлся по объектам гражданской инфраструктуры, не являющимся военными целями, в ряде населённых пунктов самопровозглашённой Донецкой народной...