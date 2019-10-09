Винницкий апелляционный суд арестовал до 6 декабря гражданина США Крейга Ланга, который участвовал в антитеррористической операции на востоке Украины в марте-апреле 2016 года. На родине ему вменяют кражу, разбой и убийство.
Применить в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки Крейга Ланга меру пресечения в виде содержания под стражей до 6 декабря, — сообщила пресс-служба суда в Facebook.
Американца задержали 21 августа инспекторы пограничной службы «Могилёв-Подольский». Выяснилось, что его разыскивают правоохранительные органы США, чтобы привлечь к ответственности по трём уголовным делам.
Подозревают, что он совершил кражу, разбой и убийство. В соответствии с украинским законодательством эти преступления — экстрадиционные и караются лишением свободы, — отмечают в суде.
Арестованный проживал в Киеве вместе с возлюбленной.
Ранее News.ru писал, что ВСУ обстреляли из гранатомётов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия посёлок Старомихайловка на западе Донецка. Повреждения получили пять жилых домов и здание детского сада.
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