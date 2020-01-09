https://static.news.ru/photo/ff9f0810-32d9-11ea-8d79-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Полковник запаса и военный обозреватель Михаил Ходарёнок считает, что появившиеся в последнее время предложения о размещении в Иране российских военных баз ни к чему хорошему не приведут. По его словам, это позволило бы взять под полный контроль судоходство в Ормузском проливе, однако очень дорого обошлось бы России как в финансовом плане, так и в политическом.

Реализация подобных идей может означать на практике полный и окончательный разрыв с США и Европейским союзом, привести к тому, что от Калининграда до Южно-Сахалинска опустится настоящий железный занавес, — написал в «Газете.ru» Ходарёнок.

Он подчеркнул, что прочность этого занавеса будет гораздо крепче прежнего, а изоляция России в этом случае может превзойти северокорейскую. Журналист полагает, что такой сценарий вряд ли одобрит руководство России.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп отказался от дальнейшей военной эскалации с Ираном. Выступая в Белом доме, он, как считают аналитики, намеревался ослабить кризис. Трамп подтвердил, что ни один гражданин Соединённых Штатов или местный житель не пострадал в результате ракетного удара иранцев по базам Вашингтона в Ираке. Глава государства также отметил, что не предпримет ответных военных действий. Трамп сказал, что «Иран, кажется, отступает, и это очень хорошая вещь для мира».