Военные США вновь пригрозили талибам

https://static.news.ru/photo/2c77d2f6-8ca1-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Американские военные вновь пригрозили боевикам радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) ответными действиями в том случае, если те не снизят уровень насилия в Афганистане.

Отмечается, что призыв, адресованный представителю талибов Забихулле Муджахиду, опубликовал официальный представитель американских сил в Афганистане (USFOR-A) полковник Сонни Леггетта.

Все стороны должны проявлять сдержанность, чтобы предотвратить большее число убийств и насилия. Если насилие не может быть сокращено, тогда, да, будут ответные меры, — цитирует ТАСС послание.

Он добавил, что оптимизм, который чувствовали афганцы и друзья Афганистана в период «сокращения насилия» с 22 по 28 февраля, потерян в возросшем уровне насилия.

Ранее представители «Талибана» обвинили Вашингтон и Кабул в нарушении соглашения о мире в Афганистане. Они считают нарушением соглашения промедление в освобождении пяти тысяч пленных членов группировки.

Как передавал NEWS.ru, 29 февраля специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает в себя пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.