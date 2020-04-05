Талибы назвали виновных в нарушении соглашения о мире в Афганистане

https://static.news.ru/photo/d66ddcc6-7732-11ea-810e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Представители «Талибана» (движение запрещено в РФ) обвинили Вашингтон и Кабул в нарушении соглашения о мире в Афганистане, достигнутом ими с США ранее.

Они считают нарушением соглашения промедление в освобождении пяти тысяч пленных членов группировки. Кроме того, они утверждают, что афганские силы при поддержке американских военных совершают удары по позициям движения.

Как сообщает телеканал Tolo news, «Талибан» призвал США и правительство Афганистана соблюдать соглашение, а также заявил, что «может нападать на любой аванпост афганского правительства», пока не будет подписано дополнительное соглашение с Кабулом.

Как передавал NEWS.ru, 29 февраля специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает в себя пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.