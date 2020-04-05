Талибы назвали виновных в нарушении соглашения о мире в Афганистане

Представители «Талибана» (движение запрещено в РФ) обвинили Вашингтон и Кабул в нарушении соглашения о мире в Афганистане, достигнутом ими с США ранее.
Они считают нарушением соглашения промедление в освобождении пяти тысяч пленных членов группировки. Кроме того, они утверждают, что афганские силы при поддержке американских военных совершают удары по позициям движения.
Как
Как передавал NEWS.ru, 29 февраля специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Также соглашение включает в себя пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.
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