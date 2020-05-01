Военные США создали тест по раннему обнаружению коронавируса

https://static.news.ru/photo/0cb71358-8bcc-11ea-a26c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные, работающие на Пентагон, создали тест, который должен позволить выявлять носителей коронавируса до того, как они станут заразны, сообщает издание The Guardian.

Военные США надеются, что тест позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения, то есть за несколько дней до того, как заражённый сможет передавать вирус дальше, и до того, как у него могут проявиться симптомы заболевания.

Эта разработка позволит в мировых масштабах заполнить пробел с диагностированием (коронавируса. — NEWS.ru), — сообщил изданию глава лаборатории биотехнологий DARPA доктор Брэд Рингайзен.

Отмечается, что тест стал результатом разработок Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA), первоначально предназначенных для применения в ходе вооружённого конфликта.

Как писал NEWS.ru, учёные из исследовательского центра «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН создали прототип экспресс-теста на коронавирус и иммунитет к заболеванию. Тест даёт результат уже в течение 10–15 минут. Он окрашивает линии на тест-полоске, что позволяет самостоятельно воспользоваться им, без привлечения медперсонала.