Начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что военные США и Германии с 7 по 11 октября выполнят наблюдательный полёт над территорией России, а российские военные — над Словакией.
Полёт пройдёт по согласованному маршруту. Российские специалисты будут контролировать иностранных коллег с помощью аппаратуры наблюдения.
Россия планирует выполнить наблюдательный полёт со словацкого аэродрома открытого неба Слияч. Военные планируют совершить полёт на Ан-30Б, сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».
Как ранее писал News.ru, Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
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