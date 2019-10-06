https://static.news.ru/photo/57ff747e-a9bc-11e9-b956-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что военные США и Германии с 7 по 11 октября выполнят наблюдательный полёт над территорией России, а российские военные — над Словакией.

Полёт пройдёт по согласованному маршруту. Российские специалисты будут контролировать иностранных коллег с помощью аппаратуры наблюдения.

Россия планирует выполнить наблюдательный полёт со словацкого аэродрома открытого неба Слияч. Военные планируют совершить полёт на Ан-30Б, сообщает газета Вооружённых сил России «Красная звезда».

Как ранее писал News.ru, Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).