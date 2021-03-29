Военные РФ отреагировали на сопровождение Ту-142 британскими истребителями

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Канада ввела санкции в отношении двух российских и украинских физических лиц, а также против четырёх предприятий в Крыму. Об этом сообщает МИД страны.

Министр иностранных дел Марк Гарно сегодня объявил о новых санкциях против двух физических и четырёх юридических лиц в соответствии с Положением о специальных экономических мерах (Россия) и Положением о специальных...