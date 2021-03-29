Военные РФ отреагировали на сопровождение Ту-142 британскими истребителями

Два истребителя Typhoon Военно-воздушных сил Великобритании и два истребителя F-16 Военно-воздушных сил Норвегии сопровождали два российских противолодочных самолёта Ту-142, которые совершали плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Северного и Норвежского морей.
Как заявили в пресс-службе Северного флота, во время полёта над Баренцевым морем противолодочные самолёты сопровождали истребители Су-33.
За время полёта противолодочных самолётов Северного флота Ту-142 над акваторией Норвежского моря для их сопровождения в воздух дважды поднималась пара истребителей F-16 Военно-воздушных сил Норвегии. Помимо этого, два истребителя Typhoon ВВС Великобритании сопровождали самолёты Ту-142 в воздушном пространстве над акваторией Северного моря, — говорится в сообщении.
Полёт Ту-142 длился около 11 часов.
Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что британские истребители поднялись в воздух на перехват российского бомбардировщика. Представитель Минобороны Великобритании отказался рассказать подробности журналистам The Sun, сообщалось только, что на перехват были вызваны самолёты сил быстрого реагирования.