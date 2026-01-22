Военэксперт ответил, есть ли в арсенале ВСУ и Запада многопульные патроны Военэксперт Леонков: у США есть разработки многопульных патронов

У Соединенных Штатов существуют разработки многопульных патронов, предположил в беседе с NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества» военный эксперт Алексей Леонков. При этом, по его словам, данных о наличии таких боеприпасов у бойцов Вооруженных сил Украины не имеется.

Сведений о том, что у ВСУ появились многопульные патроны, я не встречал. Хотя подозреваю, что где-нибудь в глубинах Запада такого рода разработки есть. Многопульные патроны зависят от конструкции. Есть боеприпасы, которые в полете разделяются, есть патроны, которые один за другим стартуют. Американцы работали над таким проектом для своей шестиствольной авиационной пушки «Миниган». И мы в советские времена тоже делали для вертолетов. Первоначально предполагалось, что многопульные патроны предназначены для поражения живой силы, когда еще не было бронежилетов. То есть американцам такая вещь понадобилась еще во времена Вьетнамской войны, — пояснил Леонков.

Ранее сообщалось, что в России создали многопульные патроны СЦ 226 и СЦ 228 под названием «Многоточие», которые значительно улучшают точность стрельбы по небольшим беспилотникам из стандартного стрелкового оружия. Первые партии уже изготовлены. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, боеприпасы разработаны с учетом реалий современного боя.