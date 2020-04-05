Водители в Тбилиси предложили бесплатную перевозку пассажиров

Таксисты-добровольцы и владельцы автомобилей из Тбилиси создали специальную группу в Facebook. В ней они предложили помощь всем жителям, которым необходимо перемещаться по городу.
Группа создана для того, чтобы помочь друг другу в передвижении, — говорится в сообщении группы.
На сегодняшний день в Грузии действует чрезвычайное положение. Жителям страны запрещено покидать дом с 21:00 до 6:00. Также ограничено передвижение общественного транспорта.
Согласно описанию сообщества, любой водитель-доброволец может разместить пост, в котором он укажет время предположительного передвижения по тому или иному району и наличие свободных мест в транспортном средстве.
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