Водители в Тбилиси предложили бесплатную перевозку пассажиров

https://static.news.ru/photo/9ac09bba-773b-11ea-9254-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Таксисты-добровольцы и владельцы автомобилей из Тбилиси создали специальную группу в Facebook. В ней они предложили помощь всем жителям, которым необходимо перемещаться по городу.

Группа создана для того, чтобы помочь друг другу в передвижении, — говорится в сообщении группы.

На сегодняшний день в Грузии действует чрезвычайное положение. Жителям страны запрещено покидать дом с 21:00 до 6:00. Также ограничено передвижение общественного транспорта.

Согласно описанию сообщества, любой водитель-доброволец может разместить пост, в котором он укажет время предположительного передвижения по тому или иному району и наличие свободных мест в транспортном средстве.

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