https://static.news.ru/photo/143d7ac4-4228-11ea-afea-fa163e074e61_660.jpgФото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press
Украинская компания-перевозчик пообещала уволить водителя автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке и высадил недовольную пассажирку со спутницей. В компании извинились за инцидент, произошедший в рейсовом автобусе Луцк — Киев.
Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, — цитирует представителя перевозчика телеканал «Громадське».
Высаженным на полпути девушкам пообещали вернуть стоимость билетов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Украины устроила скандал из-за сериала на русском языке, который транслировался в салоне. Она потребовала у водителя выключить сериал, а получив отказ, начала предъявлять претензии. По её словам, водитель не просто проигнорировал её просьбу, а решил узнать мнение других пассажиров автобуса, однако все промолчали.