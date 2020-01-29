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МИД Ирана назвал кошмаром для мира и региона «сделку века», предложенную Вашингтоном. Это план мирного урегулирования отношений между Израилем и Палестиной.

Оценку плану дал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Он назвал сделку «несбыточной мечтой обанкротившегося застройщика», о чём и написал в Twitter. Это кошмар для мира и региона, —...