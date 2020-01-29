Фото: Andreas Arnold/dpa/Global Look Press

Украинская компания-перевозчик пообещала уволить водителя автобуса, который отказался выключить сериал на русском языке и высадил недовольную пассажирку со спутницей. В компании извинились за инцидент, произошедший в рейсовом автобусе Луцк — Киев.

Этот водитель закончит свою карьеру в нашей компании, — цитирует представителя перевозчика телеканал «Громадське».

Высаженным на полпути девушкам пообещали вернуть стоимость билетов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жительница Украины устроила скандал из-за сериала на русском языке, который транслировался в салоне. Она потребовала у водителя выключить сериал, а получив отказ, начала предъявлять претензии. По её словам, водитель не просто проигнорировал её просьбу, а решил узнать мнение других пассажиров автобуса, однако все промолчали.

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