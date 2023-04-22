Le Monde: Путин и Си организовали альянс, способный бросить вызов Западу

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Си Цзиньпин и Владимир Путин

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин на последнем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане заложили основы альянса, который будет угрожать политике Запада, пишет французская газета Le Monde. Журналисты издания отметили, что западные страны упустил момент, чтобы увеличить свое влияние, в том числе и в Центральной Азии, где Россия и Китай имеют большое преимущество.

Самарканд, как место проведения саммита ШОС в Узбекистане, стал колыбелью расширенного альянса Путина и Си, способного бросить вызов изоляционной политике Запада, — указано в статье.

Обозреватель итальянского издания InsideOver Федерико Джулиани ранее отметил, что треугольник смерти, угрожающий Соединенным Штатам, получил свои очертания в Тихом океане из военных сил Китая, России и Северной Кореи. Он призвал Вашингтон не игнорировать тройственное сближение Пекина, Москвы и Пхеньяна.

До этого научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков заявил, что Вашингтон действительно готовится к возможному столкновению с Китаем, хотя и старается этого не допустить. Наиболее опасной ситуацию выглядит в отношении Тайваня, считает международник.