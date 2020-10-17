Во Франции прошла акция в память об обезглавленном учителе

Глава правительства Франции Жан Кастекс присоединился к акции в память об обезглавленном учителе. На улицы вышли тысячи людей.
Вам нас не запугать. Мы не испытываем страха. Вам нас не разделить. Мы — Франция, — написал Кастекс в Twitter.
Как
16 октября Абдулах Анзоров напал на учителя истории рядом с учебным заведением в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Он отрезал мужчине голову, а затем опубликовал снимок на своей странице в Facebook. Полицейские застрелили убийцу в соседней коммуне Эраньи. После этого французская прокуратура заявила, что преступник родился в Москве 12 марта 2002 года.