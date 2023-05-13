Во Франции признали ошибку по Украине Племянница Ле Пен Марешаль выступила против поставок Францией вооружений Киеву

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Вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль заявила телеканалу LCI, что выступает против поставок вооружений Украине, так как это приводит к эскалации конфликта и делает Париж его соучастником. По ее словам, для того, чтобы стать посредником между сторонами конфликта, нельзя допускать отправку оружия одной из сторон. Она добавила, что Франция не напрямую воюет против России.

Да, совершенно верно, так как это способствует эскалации конфликта и присоединению к одной из его сторон, что мешает Франции быть уравновешивающим игроком и участвовать в поиске разрешения конфликта путём диалога, — сказала Марешаль.

Она отметила, что Франция должна стремиться к разрешению конфликта.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что европейские государства должны быть задействованы в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, любые мирные решения должны получить одобрение Киева, но должны соблюдать принципы Устава ООН. Глава правительства отметил, что Испания продолжит оказывать поддержку Украине. Премьер-министр также поддержал мирный план Владимира Зеленского, который предполагает мирные переговоры после возвращения Украине территорий в границах 1991 года и выплаты репараций.