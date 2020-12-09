ВМФ РФ впервые за десятилетие проведёт совместные с НАТО учения

https://static.news.ru/photo/e802ba62-3ab7-11eb-aa0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Корабли российского Военно-морского флота впервые за 10 лет проведут совместные учения со странами НАТО, включая Соединённые Штаты и Великобританию. Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота.

Учения запланированы на февраль 2021 года, они пройдут у берегов Пакистана в акватории Карачи. От России в манёврах примут участие фрегат, патрульный корабль, спасательное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолёт, передаёт РИА Новости.

Также в учениях «АМАН-2021» заявлены корабли Пакистана, ВМС США, британский флот, ВМС КНР, морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, Филиппин, Малайзии, Шри-Ланки и Индонезии.

В последний раз совместные манёвры кораблей РФ и стран НАТО прошли в 2011 году в рамках учений «Болд Монарх».

Как писал NEWS.ru, под руководством президента РФ Владимира Путина вооружённые силы провели манёвры, в ходе которых произвели запуск двух баллистических ракет и нескольких крылатых ракет. Об этом сообщили в Минобороны. Во время учений военные отработали действия расчётов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.