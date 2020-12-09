Путин провёл учения ядерных сил России

https://static.news.ru/photo/81f2ea20-3a2c-11eb-a4ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Под руководством президента РФ Владимира Путина вооружённые силы провели манёвры, в ходе которых произвели запуск двух баллистических ракет и нескольких крылатых ракет. Об этом сообщили в Минобороны.

Во время учений военные отработали действия расчётов пусковых установок РВСН, экипажей стратегической авиации и атомной подлодки Северного флота.

Учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности выполнены с Государственного испытательного космодрома Плесецк, из акватории Баренцева моря, а также самолётами Ту-160 и Ту-95МС с аэродромов Энгельс и Украинка, — рассказали в военном ведомстве.

Цели были уничтожены на полигонах Кура и Пембой.

Накануне военные учения провели и Военно-воздушные силы США. В ходе манёвров Emerald Flag они нанесли удары по условному противнику, уничтожив несколько единиц российской военной техники. Целями американских пилотов были ЗРК С-400, российские подлодки и авиация, в том числе Су-34, а также танки Т-7.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин на совещании с членами правительства заявил, что в стране необходимо не допустить дефицита, как это было в Советском Союзе. В СССР, как отметил глава государства, граждане не могли приобрести продукты. Сейчас же людям может не хватать средств.