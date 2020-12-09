Президент призвал не допустить в стране дефицита, как в СССР

https://static.news.ru/photo/51225b02-3a21-11eb-a204-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что в стране необходимо не допустить дефицита, как это было в Советском Союзе. В СССР, как отметил глава государства, граждане не могли приобрести продукты. Сейчас же людям может не хватать средств.

Путин вспомнил расхожую фразу, часто употребляемую во времена Советского Союза. Она звучит так: «В СССР есть всё, только не всем хватает». Тогда, подчеркнул президент, людям не хватало продуктов, потому как в стране был дефицит. Сейчас же у многих россиян недостаёт денег, чтобы покупать товары по установленным рыночным ценам.

Глава государства подчеркнул, что данный вопрос требует особого внимания.

В том числе это касается и тех мер поддержки, которые правительство использует для поддержания экспортного потенциала отрасли. Это всё правильно, это нужно делать, но надо посмотреть, по каким направлениям, — цитирует президента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, Владимир Путин дал поручение энергетическим компаниям создать предложения о том, как маленьким региональным энергопредприятиям решать проблемы с реагированием на аварийные ситуации.

Глава государства поднял этот вопрос в среду на совещании с членами правительства.