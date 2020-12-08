ВВС США уничтожили российскую военную технику в ходе учений

https://static.news.ru/photo/9286276e-394e-11eb-8e0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org

В ходе учений Emerald Flag Военно-воздушные силы США нанесли удары по условному противнику, уничтожив несколько единиц российской военной техники.

Целями американских пилотов были ЗРК С-400, российские подлодки и авиация, в том числе Су-34, а также танки Т-72, сообщает НСН.

Учения прошли на военном полигоне в штате Флорида.

Ранее NEWS.ru писал, что в сентябре на полигоне Юма в Аризоне прошли военные учения, в ходе которых американская армия отработала приёмы ведения гипотетической войны с Россией и Китаем.

Во время первой фазы испытаний солдаты продемонстрировали спутники, которые определяли местоположение «вражеских» систем противовоздушной обороны (ПВО). Наземная станция Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN) получала эти данные, после чего отправляла их непосредственно на полигон, где находилась пушка. А во время второй фазы учений было показано уничтожение оставшихся компонентов ПВО «противника».

Пушка была создана в рамках программы Extended Range Cannon Artillery (ERCA) — «Пушечная артиллерия повышенной дальнобойности». Она способна поражать цели на расстоянии до 70 километров.