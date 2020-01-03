Японские власти решили усилить иммиграционный контроль на границах из-за побега экс-главы Nissan Карлоса Гона.
Соответствующие распоряжения были отданы министром юстиции страны Масако Мори. Она пояснила, что Гон покинул территорию Японии нелегально, поскольку никаких официальных записей о пересечении им границы нет. Токио предпринимает меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации,
Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по ряду обвинений, включая неуплату налогов. В апреле 2019 года ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. В конце декабря он сбежал из Японии и через Турцию перебрался в Ливан.
Как писал ранее NEWS.ru, побег планировался в течение нескольких месяцев. Гон улетел из Японии на частном самолёте, спрятавшись в один из контейнеров на его борту.
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