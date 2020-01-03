https://static.news.ru/photo/acc9d150-2f83-11ea-a303-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Японские власти решили усилить иммиграционный контроль на границах из-за побега экс-главы Nissan Карлоса Гона.

Соответствующие распоряжения были отданы министром юстиции страны Масако Мори. Она пояснила, что Гон покинул территорию Японии нелегально, поскольку никаких официальных записей о пересечении им границы нет. Токио предпринимает меры, чтобы не допустить повторения подобной ситуации, сообщает ТАСС.

Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года по ряду обвинений, включая неуплату налогов. В апреле 2019 года ему смягчили меру пресечения до домашнего ареста. В конце декабря он сбежал из Японии и через Турцию перебрался в Ливан.

Как писал ранее NEWS.ru, побег планировался в течение нескольких месяцев. Гон улетел из Японии на частном самолёте, спрятавшись в один из контейнеров на его борту.