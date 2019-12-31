https://static.news.ru/photo/59c351ec-2bdd-11ea-9a01-fa163e074e61_660.jpg Карлос Гон Фото: Stevens-Line/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Японии приняло решение конфисковать 1,5 млрд иен из залоговой суммы Карлоса Гона.

Бывший руководитель альянса Renault — Nissan — Mitsubishi внёс её для освобождения из тюрьмы под домашний арест. Сообщается, что Токийский окружной суд отменил разрешение столичной прокуратуры об освобождении менеджера, пишет ТАСС.

На сегодняшний день Гон находится в Ливане. Он бежал туда из Японии. Предварительно топ-менеджер обвинил судей Страны восходящего солнца в предвзятости и несправедливости.

Причиной ареста Карлоса Гона стало отсутствие в декларации о доходах суммы в размере 9 млрд иен (около $80 млн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Карлос Гон лично подтвердил бегство из Токио. Однако подробностей побега экс-менеджер раскрывать не стал.