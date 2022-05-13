Власти Украины захотели подписать документ об эвакуации с «Азовстали» Вице-премьер Украины Верещук: Киев хочет подписать документ об эвакуации с «Азовстали»

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Киев хочет подписать документ, регламентирующий прохождение эвакуации с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщила вице-премьер правительства Украины, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. По её словам, стороны начали новый раунд переговоров вокруг процедуры эвакуации, просредником в данном процессе является выступит Турция. Высказывание вицезпремьера приводится в Telegram-канале министерства.

Мы начали новый раунд переговоров вокруг дорожной карты спецоперации [по эвакуации с «Азовстали»]. Есть Красный Крест, они сегодня встречаются с россиянами. Провели с ними, а также с ООН переговоры и дали им мандат. Мы хотим, чтобы был подписан документ: как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали», готовимся к подписанию, — сказала Верещук.

Она добавила, что посредником в текущем раунде переговоров станет Турция. По словам Верещук, эвакуация с предприятия будет проходить в несколько этапов. На первом этапе будут вывезены тяжелораненые.

Ранее Ирина Верещук сообщила, что Киев запросил обмен раненых украинских военных, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на российских военнопленных. Она подчеркнула, что никакого решения по данному вопросу пока нет, переговоры продолжаются.

Это произошло после того, как командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил о блокировке тоннеля на заводе «Азовсталь». Благодаря данному тоннелю бойцы ВСУ проложили выход к реке.