Власти США сочли Zoom уязвимым перед хакерами

Сервис видеоконференций Zoom, используемый для проведения онлайн-совещаний, может стать мишенью для атак со стороны иностранных правительств. Об говорится в докладе Министерства внутренней безопасности США.
Внезапный рост популярности Zoom и его использование как государственным, так и частным сектором приводит к тому, что сервис начинает быть уязвимым и становится мишенью для атак, — цитирует АВС доклад силового ведомства.
Отмечается, что сам сервис частично разрабатывался в Китае и власти этой страны могут получить уникальную возможность по работе с американскими пользователями. Кроме того, другие государства также могут использовать уязвимости Zoom для достижения своих целей. В ведомстве призвали организации, которые используют сервис, оценить возможные риски.
Популярность Zoom значительно выросла на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Ежедневная аудитория достигла 300 млн человек.
Как писал NEWS.ru, сотрудники британских спецслужб рекомендовали правительству страны и парламентариям отказаться от использования сервиса для видеоконференций Zoom. По мнению силовиков, программное обеспечение уязвимо для хакеров.