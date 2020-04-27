Власти США сочли Zoom уязвимым перед хакерами

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Правительство Украины отозвало из Верховной рады представление на назначение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Во фракции «Слуга народа» удалось собрать из 248 депутатов только 140–170 голосов за назначение Саакашвили. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский решил не выступать публично в поддержку Саакашвили.

Громкая история с назначением Саакашвили завершилась тихим «сливом» — назначение заблокировано, и непонятно, состоится ли вообще, — сообщило украинское издание «Цензор.нет». В настоящее время, по данным СМИ, рассматривается вариант выдвижения...