Власти США хотят запретить въезд в страну из Бразилии

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Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна расторгает все договорённости с властями Соединённых Штатов и Израиля. Такое решение было сделано из-за намерений Израиля присоединить земли государства.

Эта мера включает все соглашения, касающиеся безопасности, подчеркнул он в эфире телеканала Al Jazeera. Политик добавил, что теперь Израиль будет нести ответственность перед международным сообществом как «оккупационная сила на оккупированной...