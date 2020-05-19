Власти США хотят запретить въезд в страну из Бразилии

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал увеличение числа заражённых коронавирусом в Бразилии. По его словам, власти США рассматривают возможность закрытия границ с государством.
Политик отметил, что Бразилия пострадала от COVID-19,
Мы рассматриваем это <...> Бразилия более-менее пострадала [от коронавируса], у них проблемы, — рассказал он в ответ на вопрос журналиста о том, планируют ли США запретить въезд из соседней страны.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Бразилии Жаир Болсонару предупредил, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснил, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет.
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