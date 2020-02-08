https://static.news.ru/photo/e4931632-4a77-11ea-b4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Schuelke/www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Власти Сингапура призвали не поддаваться панике из-за коронавируса и заявили, что не намерены закрывать город и ограничивать жителей, в том числе и в праве на передвижение.

Как сообщает ТАСС, премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что в городе-государстве достаточно запасов продовольствия.

Не нужно скупать лапшу быстрого приготовления, консервы или туалетную бумагу, как это делали некоторые в пятницу, — сказал премьер.

Ли добавил, что страх может навредить намного больше, чем сам вирус, отметив, что по сравнению с эпидемией атипичной пневмонии 2019-nCoV не так опасен, хотя и распространяется быстрее. При этом в Сингапуре уже выявили 33 инфицированных.

На данный момент число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань, достигло 34 954 человек. Жертвами заболевания, по последним данным, стали 725 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, в Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Жительница Пхеньяна, недавно побывавшая в Китае, привезла домой опасное заболевание.