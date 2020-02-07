https://static.news.ru/photo/035bb430-49b9-11ea-b88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Северной Корее зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Жительница Пхеньяна, недавно побывавшая в Китае, привезла домой опасное заболевание.

Специалисты зафиксировали у женщины симптомы заболевания в аэропорту. Через некоторое время результаты исследования подтвердили их подозрения. Люди, контактировавшие с ней, помещены в карантин, сообщает Korea JoongAng Daily со ссылкой на источник.

На данный момент в мире число заболевших новым типом пневмонии, вызванной вспышкой коронавируса в китайском городе Ухань, достигло 31 тыс. 520 человек. Жертвами заболевания, по последним данным, стали 638 человек.

Как писал NEWS.ru, результаты обследования человека на заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV могут быть получены за 40 минут. Устройство создали учёные из Гонконгского университета науки и технологий. По словам одного из разработчиков, профессора Вэнь Вэйцзя, новинка уже отправлена в несколько городов, включая провинцию Хубэй, ставшую эпицентром вспышки заболеваемости. Устройство анализирует образцы жидких выделений человеческого организма.