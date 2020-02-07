https://static.news.ru/photo/fea4cd34-495c-11ea-b249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/Xinhua

Результаты обследования человека на заражение коронавирусом нового типа 2019-nCoV могут быть получены за 40 минут.

Устройство создали учёные из Гонконгского университета науки и технологий. По словам одного из разработчиков, профессора Вэнь Вэйцзя, новинка уже отправлена в несколько городов, включая провинцию Хубэй, ставшую эпицентром вспышки заболеваемости. Устройство анализирует образцы жидкий выделений человеческого организма, передаёт South China Morning Post.

Метод диагностики путём полимеразной цепной реакции, использовавшийся до сих пор, занимает до трёх часов. Разработка портативного тестера началась 20 января, когда группа учёных получила штамм 2019-nCoV.

Как писал NEWS.ru ранее, новый тип коронавируса могут включить в систему мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био». В Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи рассказали, что на данный момент эта система находится на стадии разработки, но уже в пилотном режиме действует в нескольких регионах.